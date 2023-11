Twilight, la saga con Robert Pattinson è amatissima... In carcere! 'Lo vedevamo sempre'

Parliamoci chiaro: quando si parla dei fan di Twilight la prima immagine a venirci in mente è quella dei ragazzini e delle ragazzine di fine anni '00, con tutta l'estetica e il background che ne consegue. Le sorprese, però, sono sempre dietro l'angolo: pare, infatti, che ad apprezzare la saga fossero anche dei fan completamente insospettabili.

Dopo aver parlato del provino di Robert Pattinson, infatti, la regista Catherine Hardwicke si è lasciata andare al racconto di un po' di aneddoti riguardanti le sue interazioni con i fan... E pare che uno degli ultimi episodi abbia riservato alla regista stessa una rivelazione alquanto inaspettata su una smodata passione dei carcerati per Twilight!

"Oh aspettate, qualcosa di davvero folle è accaduto giusto l'altro giorno. Ero ad un'esibizione di skateboard, e c'era uno con uno skateboard. Mi si avvicina con questa faccia piena di tatuaggi, un duro tipo ex-galeotto, e mi fa: 'Abbiamo visto quel film in prigione un sacco di volte perché tutti lo amavano'" sono state le sue parole.

Chissà cos'avrà preso il sopravvento tra la sorpresa e la soddisfazione di aver fatto breccia in un pubblico così improbabile! Una cosa è certa, comunque: da oggi derubricare Twilight a "roba da ragazzine/i" non potrà in alcun modo esser più considerato un atteggiamento valido!