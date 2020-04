Twilight: tutta la saga riparte su Italia 1 da venerdì 10 aprile

Con quella di Harry Potter che volge ormai al termine e quella di Pirati dei Caraibi già avviata, Mediaset annuncia l'arrivo su Italia 1 del franchise di Twilight, celebre saga cinematografica con Robert Pattinson e Kristen Stewart.

Cinque i film in programma, che arriveranno ogni venerdì sul canale di punta della rete: Twilight (2008), The Twilight Saga: New Moon (2009), The Twilight Saga: Eclipse (2010) e ovviamente i due episodi finali, The Twilight Saga: Breaking Dawn Parte 1 e Breaking Dawn: Parte 2.

Basato sugli acclamati romanzi di Stephenie Meyer, il franchise cinematografico è riuscito ad incassare oltre $3,3 miliardi di dollari in tutto il mondo e soprattutto ha lanciato la carriera cinematografica di Robert Pattinson e Kristen Stewart, che un decennio dopo sono fra le superstar più amate del mondo hollywoodiano. Sebbene nessuno dei cinque film della serie abbia mai incontrato il favore della critica, la saga è divenuta in brevissimo tempo un fenomeno internazionale, e ancora oggi è ricordato fra i franchise di maggior successo del XXI secolo.

Lo spot è andato in onda durante la visione di Harry Potter e I Doni della Morte - Parte 1, mandando i fan in visibilio: siete contenti di questa iniziativa? Quale saga preferite fra quella di Harry Potter, dei Pirati di Caraibi e di Twilight? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti!

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ad una recente intervista di Robert Pattinson sul suo provino per il ruolo di Edward.