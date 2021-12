Twilight Saga, l'interprete di Emmett vuole un film su Midnight Sun: 'Sarebbe fantastico'

Mentre Taylor Lautner sta per sposarsi, alcuni attori che hanno preso parte alla Twiligth Saga sono intervenuti al Chicago Comic and Entertainment Expo e tra questi, Kellan Lutz ha espresso il suo desiderio di vedere realizzato sul grande schermo anche Midnight Sun, l'ultimo libro del franchise scritto da Stephanie Meyer.

L'interprete di Emmett Cullen ha infatti sottolineato come sarebbe bello rivedere la storia di Twilight raccontata dal punto di vista di Edward, tenuto conto che in quel libro, il suo personaggio ha un ruolo davvero assai divertente.

"Voglio dire, lo adoro", ha detto Lutz. "Vorrei tanto che potessimo fare un film con quel libro. Emmett ha tante altre battute divertenti in quella storia. Sarebbe fantastico".

Sulla questione non si sono invece espressi Ashley Greene e Jackson Rathbone che hanno interpretato rispettivamente Alice e Jasper Cullen nella Twilight Saga.

Kellan Lutz ha poi anche rivelato come in breve tempo Midnight Sun sia diventato il suo libro preferito tra quelli scritti dalla Meyer e di come abbia apprezzato questa nuova versione della storia raccontata direttamente dal giovane vampiro e non dalla sua amata Bella Swan.

Visto l'odierno punto di vista di Robert Pattinson sulla Twilight Saga, sembra alquanto improbabile che possa esserci un nuovo film ma, mai dire mai.