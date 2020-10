Twilight Saga: ecco 7 incredibili teorie su Bella Swan

La serie di libri di Stephenie Meyer e gli adattamenti cinematografici della Twilight Saga sollevano molte domande sul conto di Bella Swan. Le sue abilità uniche non hanno mai ricevuto una spiegazione adeguata, quindi i fan si sono presi la responsabilità di elaborare delle proprie teorie che permettano di comprendere qualcosa in più sul suo conto.

BELLA È UNA SUCCUBA

Nonostante Bella si descriva come un ragazza poco attraente che non può di certo vantare su un carattere particolarmente magnetico, alcuni fan hanno supposto che la protagonista femminile di Twilight potrebbe essere una succuba, una figura mitologica in grado di esercitare un'incredibile presa sugli individui di sesso opposto. Ciò spiegherebbe l'incredibile ossessione di Edward per Bella.

BELLA È UN MEZZO LUPO MANNARO

I poteri vampireschi nella maggior parte dei casi non hanno effetto su Bella e alcuni fan hanno supposto dunque che Bella potrebbe essere in parte un lupo mannaro. É noto infatti che su questi esseri i poteri dei vampiri funzionano piuttosto male. Ciò spiegherebbe anche l'imprinting di Jacob per Renesme. La piccola infatti in parte condividerebbe lo stesso patrimonio genetico del lupacchiotto.

GLI ANTENATI DI BELLA SONO VAMPIRI

Bella è nota per avere uno scudo psichico che la protegge da qualsiasi attacco mentale. Un'abilità che è posseduta anche da Renata, la guardia del corpo di Aro. Secondo un utente di Reddit questa sarebbe un'antenata della madre di Bella, visto che il suo nome non è altro che la forma latina di Rene.

BELLA È TELEPATICAMENTE CONNESSA CON EDWARD

In New Moon, dopo che Edward lascia Forks, Bella scopre di poter sentire la sua voce, soprattutto in caso di pericolo. Mentre la Meyers dice che è il loro amore a portare a questo, molti ipotizzano che Bella condivida un legame telepatico con Edward. Nel capitolo 11 del libro, la voce di Edward dice a Bella di lasciare che un Jacob arrabbiato si calmi piuttosto che tormentarlo ulteriormente. In questa situazione, Bella non è consapevole che Jacob sia un lupo mannaro, quindi non saprebbe quanto la situazione potrebbe essere pericolosa. Tuttavia, Edward conosce la verità su Jacob, quindi è lui che avverte Bella, non il suo subconscio.

PANIC ROOM È IL PREQUEL DI TWILIGHT

Secondo la folle teoria di un utente di Reddit, Panic Room sarebbe il prequel di Twilight. In questo film vediamo Jodie Foster nei panni dell'undicenne Kristen Sewart vivere una notte da incubo. Ciò spiegherebbe il trasferimento di Bella a Forks, nonchè il suo carattere chiuso e diffidente.

BELLA È LA REINCARNAZIONE DELL'ANIMA GEMELLA DI JACOB

n New Moon, Aro dice che il sangue di Bella attira Edward più di chiunque altro. Nel libro viene specificato che i vampiri spesso incontrano alcuni umani il cui sangue ha un odore irresistibile, ma non spiega perché ciò possa accadere. Una teoria dei fan su Reddit suggerisce che tutti gli esseri umani allettanti con cui Edward ha incrociato il suo percorso in passato potrebbero essere state le reincarnazioni della sua vera anima gemella, che non avrebbe potuto incontrare dopo la fine della sua vita da umano. Mentre Edward riesce a resistere a tutti, dopo anni passati a scappare dalla tentazione, alla fine decide di arrendersi quando incontra Bella.

BELLA È UN VAMPIRO SPECIALE

Dopo che Bella diventa un vampiro, stupisce tutti con il livello di autocontrollo che ha. Riesce a resistere alla tentazione di uccidere un essere umano ed è in grado di provare emozioni oltre la sua costante pulsione per il sangue, cosa insolita per i neonati. Mentre Meyer's ritiene che Bella sia diversa dagli altri, un Redditor osserva che il livello di autocontrollo di un vampiro appena nato dipende da come ha il controllo delle proprie emozioni durante il processo di trasformazione. Bella ha infatti taciuto durante la sua trasformazione, sopportando silenziosamente il tremendo dolore. Ciò le ha permesso quindi di adattarsi velocemente alla sua nuova vita.

