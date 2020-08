Twilight: il romanzo Midnight Sun diverrà un film? Parla un regista della saga

Edward e Bella fatto la storia del cinema fantasy contemporaneo e, ad anni di distanza dall'ultimo capitolo, recentemente è stato annunciato il quinto romanzo della saga Twilight. La notizia ha molto sorpreso i fan, che non possono fare a meno di chiedersi se arriverà anche una nuova trasposizione. A dire la sua la regista Catherine Hardwicke.

La cineasta americana ha infatti commentato la prossima distribuzione del romanzo, affermando che "sarebbe interessante [dirigere un adattamento di Midnight Sun]. Il progetto è decisamente affascinante. Adesso Robert [Pattinson] è impiagamento con Batman e Kristen [Stewart] con un milione di meravigliosi progetti. Chi può dire cosa accadrà?". Recentemente lo stesso Pattinson ha commentato la saga, ammettendo che anche per lui Twilight avesse un trama molto strana: lui e la Kristen Stewart saranno disposti a tornare per un eventuale sesto film?

Per anni si è favoleggiato di Midnight Sun poiché la stessa Meyer rivelò anni addietro di essere alle prese con la scrittura di un nuovo capitolo è già 10 anni fa la presunta bozza del romanzo fece il giro del web, stimolando la fantasia dei fan e dando vita a numerosi racconti e spin-off fan-fiction. Tutto quello che sappiamo è che Midnight Sun colmerà i buchi narrativi dei precedenti capitoli, ma non è ancora stato rivelato in quale tempo sarà ambientato e se ritroveremo dei giovani Edward e Bella o se sarà invece incentrato sulla storia d'amore tra la figlia Renesmee (Mackenzie Foy) e il licantropo Jacob (Taylor Lautner ).