Twilight, Robert Pattinson svela il suo aspetto ridicolo per l'audizione di Edward

Oggi Robert Pattinson è noto per i suoi ruoli in alcuni dei film più interessanti del circuito indipendente americano e britannico, e per la collaborazione con i registi più acclamati di ieri e di oggi come Werner Herzog, David Cronenberg, Robert Eggers, James Gray e Claire Denis.

Ma, come sappiamo, è diventato famoso in tutto il mondo con l'interpretazione di Edward Cullen nel franchise di Twilight. Basato sul romanzo omonimo, il personaggio di Edward divenne un sex symbol prima sulla pagina e poi sullo schermo, ma nel corso di una recente intervista Pattinson ha rivelato che al momento delle audizioni non pensava di essere appetibile per il grande pubblico femminile che avrebbe finito col conquistare da lì a qualche mese.

L'attore ha condiviso la storia della sua audizione, quando non era così affascinante come si potrebbe pensare. Nelle parole della star: "Quando mi sono presentato per l'audizione, avevo fatto un lavoro per il quale avevo dovuto tingermi i capelli di nero, ma avevo almeno un pollice e mezzo di ricrescita e avevo dovuto depilare tutto il corpo. E avevo passato alcuni mesi a bere birra tutto il giorno, quindi avevo questo strano aspetto senza peli e rotondo. Sembravo un bambino con una parrucca."

Prossimamente rivedremo Robert Pattinson in Tenet di Christopher Nolan, nel quale interpreterà un ruolo misterioso intravisto nel trailer ufficiale, e ovviamente in The Batman di Matt Reeves, che lo ha scelto per la parte del Cavaliere Oscuro.

