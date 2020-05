Twilight, Robert Pattinson è sicuro: 'E' un film disgustoso, non capisco il suo successo'

Nel corso di un'intervista con Variety Robert Pattinson, acclamato attore co-protagonista del franchise cinematografico di Twilight insieme a Kristen Stewart, ha rivelato cosa ne pensa davvero della saga nata dalla penna di Stephenie Meyer.

"È una storia strana, Twilight" ha dichiarato la star. "Non è come se - diciamo che trovo strano come le persone abbiano risposto in modo così appassionato. Suppongo che i libri siano molto romantici, ma allo stesso tempo non è quel romanticismo tipico di, non so, 'Le pagine della nostra vita'. Quella è una storia molto dolce e straziante, ma Twilight racconta la storia di questo ragazzo che trova una ragazza con cui vuole stare, ma allo stesso tempo vuole pure mangiarsela. Voglio dire, non mangiarla, ma bere il suo sangue o altro".

Pattinson ha continuato: "Non è che altre persone stiano dicendo loro che non possono stare insieme, è il suo stesso corpo a dirglielo. E poi quando lo abbiamo fatto fu doppiamente un rischio, perché Catherine Hardwicke, che l'ha diretto, aveva realizzato solo questo piccolo film chiamato '13 anni' e Lords of Dogtown, ed erano due piccoli film tutt'altro che mainstream. E anche Kristen, era appena nata, diciamo, veniva da Into the Wild, altra roba molto indipendente".

Insomma, Pattinson il successo di Twilight proprio non se lo spiega, nonostante le carriere sua e della Stewart ne avrebbero beneficiato non poco.

