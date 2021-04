Twilight prima di Robert Pattinson: il film originale pensato da Paramount nel 2004

Nonostante alcune differenze, la saga cinematografica di Twilight si è rivelata in gran parte fedele alla serie di romanzi scritta da Stephenye Meyer. Al contrario, la versione del primo film concepita originariamente da Paramount si sarebbe discostata parecchio rispetto al materiale originale.saga cinematografica di Twilight

Uno dei cambiamenti più importanti prevedeva che la protagonista femminile, Bella, diventasse una vera e propria atleta specializzata nella corsa. Questo perché, secondo gli autori, in questo modo la rapida trasformazione di Bella in eroina d'azione sarebbe apparsa più credibile e fondata agli occhi degli spettatori.

Un'altra grande differenza rispetto alla pellicola del 2008 era il fatto che i vampiri del film sarebbero stati cacciati niente di meno che dall'FBI, con Bella e i Cullen che si sarebbero uniti agli agenti federali per affrontare gli antagonisti. Dalle poche informazioni emerse dalla sceneggiatura la dinamica non è molto chiara, ma sappiamo anche che Bella si sarebbe seduta a cena con gli antagonisti nelle fasi iniziali della pellicola, e dunque è possibile che gli autori avessero in mente di farla collaborare con l'FBI fin dall'inizio.

Per quanto riguarda i personaggi secondari, il film avrebbe cambiato completamente il ruolo del padre di Bella, Charlie Swan, all’interno della trama. Mentre nella saga sopravvive fino alla fine dell’ultimo capitolo, nella versione di Paramount Charlie sarebbe stato ucciso senza pietà per dare a Bella una motivazione drammatica che l’avrebbe spinta ad affrontare i vampiri malvagi.

Per altri approfondimenti, che fine ha fatto l'interprete di Emmett Cullen in Twilight?