Twilight, qual è il film della saga che ha incassato di più?

Con oltre 3.3 miliardi di dollari incassati in tutto il mondo, quella di Twilight è senza dubbio una delle saghe fantasy di maggiore successo dell'ultimo ventennio, capace di attirare il cinema gli amanti dei romanzi di Stephenie Meyer e accattivarsi un grande numero di fan soprattutto tra gli adolescenti.

Nel bene e nel male, la storia d'amore tra Edward e Bella è ormai entrata a far parte dell'immaginario collettivo e ha lanciato le carriere di Robert Pattinson e Kristen Stewart, ma qual è il film della saga che ha sbancato di più al botteghino?

Dopo l'esordio in sordina del film del 2008, la vera esplosione del franchise sul grande schermo è arrivata un anno più tardi con l'uscita di New Moon e il suo stellare incasso di oltre $700 milioni a fronte di un budget stimato di "appena" $50 milioni. Tuttavia, come capita per la maggior parte delle saghe programmate, il miglior risultato è coinciso con l'arrivo del capitolo finale: Breaking Dawn - Parte 2.

Di seguito potete trovare la classica completa degli incassi della serie:

The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 2 ($892.7 milioni) The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 1 ($712.2 milioni) The Twilight Saga: New Moon ($709.7 milioni) The Twilight Saga: Eclipse ($698.5 milioni) Twilight ($393.6 milioni)

