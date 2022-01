Twilight, la produzione cercò l'interprete di Edward tra gli attori di Harry Potter

La fase di casting nelle trasposizioni di saghe letterarie particolarmente amate non è mai facile, specie quando si tratta di trovare i giusti protagonisti. Per questo la produzione di Twilight prese letteralmente spunto da Harry Potter nella ricerca del suo interprete principale.

A parlarne al The Big Hit Show sono stati la regista di Twilight Catherine Hardwicke e il produttore di Summit Entertainment Erik Feig, che hanno raccontato quanto estenuante fu all'inizio la ricerca del perfetto Edward Cullen.

"Gli attori che si presentavano ai provini erano tutti troppo in stile 'capitani della squadra di football'. Io volevo qualcuno che sembrasse una persona reale" spiega Hardwicke, mentre Feig richiama alla mente le sue parole di allora "Chi potrà mai interpretarlo? Questo vampiro che ha vissuto per più di 90 anni, etereo, speciale, unico, ma anche riservato, meditabondo. Un mix di tutto questo. Ricordo di aver detto: "Ci serve qualcuno byroniano. Un attore britannico. Qualcuno che guarda l'orizzonte da un promontorio, dall'aria romantica".

E cosa c'è di più britannico del cast di Harry Potter?

Così Feig e la produttrice di Summit Gillian Bohrer hanno iniziato a sfogliare le foto del cast, e la loro attenzione è stata subito catturata da voi-sapete-chi: "Io dissi 'E lui?' 'Cedric Diggory' mi rispose lei. 'Sì, ma chi è l'attore?' e lei 'Rob Pattinson'. E io 'Ha già fatto un provino?' e lei 'No' e io 'Perché?' E lei 'Non lo so'. E io replicai 'Beh, vediamo come se la cava'".

E dopo aver mandato una video-audizione alla Summit, Pattinson ha provato alcune scene con Kristen Stewart a casa della regista: "Rob e Kristen hanno provato la scena del bacio sul mio letto. E Rob era così preso che cadde dal letto!" svela Hardwicke "Io ero tipo 'Ehi amico, calmati!' ma Kristen venne da me e mi disse 'Deve essere lui Edward'. Potevo vedere già da allora che c'era una forte chimica tra i due, e così dissi 'Oh mio Dio!'".