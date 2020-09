Twilight, Peter Facinelli vuole tornare: 'Farei un nuovo film in un attimo!'

Peter Facinelli ha dichiarato di essere disposto a tornare nel ruolo del dottor Carlisle Cullen, patriarca della famiglia e padre adottivo di Edward, interpretato da Robert Pattinson. In una recente intervista rilasciata a People, Facinelli ha confessato che tornerebbe nel ruolo in un baleno, nel caso si presentasse l'occasione.

"Amo quel personaggio" ha dichiarato l'attore "Trovo sia così divertente da interpretare e quel mondo è così divertente".

Facinelli è consapevole che un ritorno nella saga dovrebbe avvenire il prima possibile:"I vampiri non dovrebbero invecchiare. Sono passati dieci anni e tutti sono invecchiati" ha commentato ironico.

Un ulteriore ostacolo potrebbe essere la volontà di Robert Pattinson e Kristen Stewart di tornare o meno nel franchise.



Entrambi si sono lasciati alle spalle da tempo il periodo di Twilight, con Robert Pattinson nuovo Bruce Wayne/Batman in The Batman di Matt Reeves, e Kristen Stewart protagonista di titoli come Charlie's Angels e Underwater.

Per i fan la speranza comunque rimane, dopo che Stephenie Meyer, autrice dei romanzi della saga letteraria, da allora ha pubblicato Midnight Sun, rivisitazione della storia originale raccontata dal punto di vista di Edward Cullen. Al momento non esistono progetti in cantiere per un film su quest'ultima opera.

