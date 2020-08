Twilight, parla Stephenie Meyer: 'Ecco cosa cambierei del libro originale'

Intervistata da Bustle in occasione del debutto di Midnight Sun, nuovo romanzo di Twilight disponibile da ieri nelle librerie degli Stati Uniti, Stephanie Meyer ha rivelato cosa vorrebbe cambiare del romanzo originale.

"Quando stavo scrivendo Twilight, sembrava tutto al posto giusto. Poi ho capito che Edward avrebbe confessato il suo amore a Bella molto prima. Lo avrebbe fatto sicuramente" ha dichiarato l'autrice (via Digital Spy). "In alcuni punti pensavo 'Sì, lo avrebbe detto proprio qui'. Ma non posso cambiarlo, ed è davvero frustrante."

La Meyer ha poi svelato quale momento ha in mente per la dichiarazione di Edward: "Lo avrebbe sicuramente fatto dopo averla salvata a Port Angeles. È rimasto sorpreso di non averle detto niente durante quella conversazione. Se avessi avuto l'opportunità di modificare qualcosa invece che raccontare solamente il suo punto di vista, avrei fatto dei cambiamenti molto divertenti."

"Parte delle difficoltà di scrivere Midnight Sun era il poco spazio per fare modifiche" ha aggiunto la scrittrice. "Ero bloccata nella storia. Sapevo cosa pensava e sentiva Edward mentre scrivevo Twilight, perciò per me non è una sorpresa, e vorrei che ci fosse stato più spazio per i cambiamenti."

