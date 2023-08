Twilight of the Dead, i lavori sul nuovo film di George Romero partiranno quest'anno!

Ora che il film incompiuto Twilight of the Dead chiuderà la saga zombie di George Romero, scopriamo che la produzione inizierà già quest'anno: in particolare, le riprese si svolgeranno a Puerto Rico negli ultimi mesi del 2023.

Il progetto, rivelato per la prima volta nel 2021, non ha fatto parlare di sé negli anni successivi, ma ora l'icona dell'horror è pronta a dar vita alla "settima e ultima puntata" grazie al sostegno di Roundtable Entertainment; come se non bastasse, la sceneggiatura è già terminata. Quale sarà la trama della nuova pellicola?

A suggerircela è la sinossi ufficiale: ambientato in un'isola tropicale, Twilight of the Dead "si addentrerà nella natura oscura dell'umanità dal punto di vista degli ultimi rimasti sulla terra, intrappolati tra le fazioni dei non morti"; più in generale, veicola uno "stimolante commento sociopolitico racchiuso in un must del genere". Il team di produzione comprende Suzanne Romero (l'ultima moglie del defunto regista), John Baldecchi, Sarah Donnelly, Paolo Zelati e Stephanie Caleb, mentre i produttori esecutivi sono Dominic Ianno, Alex Dundas, Jason Resnick, Chris Roe e Luis Riefkohl.

"Sono lieta di unire le forze con Roundtable per portare sullo schermo l'inquietante evoluzione della visione artistica di Romero" ha dichiarato Suzanne. "La tavola rotonda mi ha impressionato, considerando il loro amore profondo e di lunga data per il lavoro di George. Credo che siano in grado di produrre la versione migliore della pellicola, perfetta per omaggiare l'eredità di Romero. Non vedo l'ora che inizino le riprese!".

Ad aggiungere altri dettagli è John Baldecchi, responsabile della sceneggiatura Roundtable: "È il finale perfetto di una delle più grandi eredità horror di tutti i tempi, con un messaggio intenso e tempestivo su come l'umanità sia la causa della sua stessa distruzione, e ancora, e ancora, e ancora".

Per approfondire una carriera tanto illustre, non perdetevi il nostro omaggio a George A. Romero, un autore immortale tra cinema e videogioco.