Twilight of the Dead, il film inedito di George Romer chiuderà la zombie saga del Maestro

Nonostante sia scomparso nel 2017, negli ultimi anni si è parlato molto più del mitico George Romero di quanto se ne facesse prima della sua morte, e questo grazie all'arrivo di un suo film perduto, The Amusement Park, scoperto e restaurato, e anche grazie ad alcuni dettagli su Twilight of the Dead, ultimo capitolo della saga zombie del maestro.

Quest'ultimo progetto è stato rivelato su THR lo scorso aprile dalla vedova di Romero, che dichiarava che il marito stava lavorando a un film chiusura della sua saga sui non-morti, la serie Dead, provvisoriamente intitolato appunto Twilight of the Dead. E di recente, Den of Geek ha potuto partecipare a un webinar via Zoom proprio con Suzanne Romero, scoprendo diversi dettagli sul film.



Al momento non ci sono piani per l'uscita del film, ma la sceneggiatura firmata dallo stesso Romero insieme a Paolo Zelati e la supervisione di Suzanne, Joe Knetter e Robert L. Lucas "è pronta e sottochiave nel cassetto della vedova Romero". E lì rimarrà finché la donna non sarà certa di aver trovato la squadra giusta per tradurla sul grande schermo, il che a detta di Suzanne "è un po' scoraggiante".



"Quello che stiamo cercando è un regista giovane e meraviglioso ma con un grande produttore esecutivo alle spalle. E personalmente non voglio davvero perdere la sovranità sul progetto, perché ho davvero paura che possa essere sfruttato e infine cestinato, e farà dunque tutto il possibile per proteggere l'opera e proteggere il lascito di mio marito", dice Suzanne.



Per quanto concerne poi la sceneggiatura stessa, la donna spiega: "È emozionante. È ottima, e dark, e fantastica. Ne sono entusiasta ma allo stesso tempo non è niente finché non diventerà qualcosa", e conferma che la storia riprenderà lì dove si era interrotto il quarto film sugli zombie di Romero, Land of the Dead del 2004, scavalcando dunque gli ultimi due film del regista, Diary of the Dead e Survival of the Dead.



"Non finisce bene", suggerisce Suzanne Romer, "ma resta Romero fino in fondo. Ne sono orgogliosa ma bisogna capire bene cosa fare".