Twilight of the Dead, ecco chi dirigerà l'ultimo film di zombie di George Romero

Twilight of the Dead chiuderà la zombie saga del maestro George Romero: per l'ultima fatica di uno degli autori più influenti del cinema horror era necessario un regista all'altezza. Roundtable Entertainment, che produce la pellicola, ha trovato il nome giusto.

Si tratta di Brad Anderson, regista di L'uomo senza sonno con Christian Bale con una breve collaborazione nella serie TV Peacemaker. Anderson ha dichiarato di sentirsi un privilegiato: per il regista poter portare avanti il progetto di George Romero è un vero onore: "La notte dei morti viventi di George Romero del 1968 potrebbe essere stato il primo vero film horror che abbia mai visto - ha dichiarato il regista - e il suo valore scioccante, la sua forte rilevanza sociale e persino i mezzi con cui è stato realizzato sono stati tutti di grande ispirazione per me".

La cifra stilistica di Romero, fatta di orrido e critica sociale, verrà ripresa sicuramente in Twilight of the Dead: "Questa combinazione inaspettata è ciò che ha elevato i film di George e, per me, è esattamente ciò che sarà più emozionante di Twilight of the Dead”, ha spiegato il regista.

La produzione di Twilight of the Dead dovrebbe iniziare entro il 2023: a distanza di anni dalla morte di Romero, finalmente la sua ultima fatica arriverà sul grande schermo.