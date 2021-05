Twilight of the Dead, in arrivo il film incompiuto di Romero: chiuderà la saga zombie

Prima di lasciarci nel 2017, George A. Romero stava lavorando segretamente all'ultimo capitolo della sua saga zombie inaugurata nel 1968 con il leggendario La notte dei morti viventi. Intitolato Twilight of the Dead, il film prenderà finalmente vita grazie alla moglie dell'artista.

Come riportato dall'Hollywood Reporter, la moglie del defunto regista sta lavorando da diverso tempo al copione del film insieme ad alcuni sceneggiatori, e ora è alla ricerca di un regista a cui affidare il progetto. Romero ha scritto Twilight of the Dead insieme all'italiano Paolo Zelati, che ora sta collaborando con Joe Knetter e Robert L. Lucas per ultimare lo script.

"Gli ho dato la mia piena benedizione fintanto che potevo essere presente in ogni fase del percorso affinché rimanesse fedele alla visione di George" ha dichiarato Suzanne Romero. "Abbiamo ottenuto un solido trattamento e la prima parte della sceneggiatura. Posso dire al 100% che George sarebbe stato incredibilmente felici di vederne la continuazione. Voleva che questo fosse il suo ultimo timbro sul genere degli zombi."

Questa la breve descrizione del film fornita dalla moglie dell'artista: "La storia è ambientata in un mondo decimato. La vita è quasi scomparsa del tutto. Ma potrebbe esserci ancora speranza per l'umanità."

Zelati ha dichiarato in proposito: "Non è un segreto che Diary e Survival non fossero il modo in cui immaginava il finale della serie, e George lo sapeva molto bene. Twilight of the Dead è stato il suo addio al genere che ha creato, voleva finire con un film potente."

Zelati ha dichiarato in proposito: "Non è un segreto che Diary e Survival non fossero il modo in cui immaginava il finale della serie, e George lo sapeva molto bene. Twilight of the Dead è stato il suo addio al genere che ha creato, voleva finire con un film potente."



