Twilight, il nuovo romanzo di Stephenie Meyer chiarisce un dettaglio su Edward Cullen

Midnight Sun è il nuovo romanzo scritto dall'autrice di Twilight, Stephenie Meyer, e pare che all'interno della trama ci siano alcune risposte ai quesiti lasciati in sospeso proprio da Twilight. In particolare si parla di ciò che è accaduto a Edward nel periodo in cui il vampiro è scomparso dopo il suo primo incontro con Bella.

Nel 2005 Stephenie Meyer ha racchiuso la sua originaria visione del mondo di vampiri e lupi mannari in Twilight, il primo di una serie di quattro romanzi che raccontano la problematica storia d'amore tra il vampiro Edward Cullen (Robert Pattinson) e la mortale Bella Swan (Kristen Stewart), con il lupo mannaro Jacob Black (Taylor Lautner) terzo incomodo.



Tra il 2008 e il 2012 i romanzi di Twilight hanno fatto il grande salto sul grande schermo, con il quarto libro (Breaking Dawn) diviso in due parti. E pochi giorni dopo la pubblicazione di Breaking Dawn vennero pubblicato dodici capitoli di un quinto romanzo, Midnight Sun, che non sono mai più stati aggiornati fino al 2020, quando la stessa autrice ha svelato l'uscita del libro ad agosto. Il dettaglio sull'assenza di Edward ha risposto ad uno dei quesiti più irrisolti dei precedenti romanzi.

Edward si nascose nel Denali National Park in Alaska, con il clan Denali, che i Cullen considerano cugini. I Denali furono introdotti in Eclipse, dove si rifiutarono di aiutare i Cullen a combattere Victoria poiché uno dei loro membri, Irina, voleva vendetta per la morte di Laurent, ma tornarono a combattere con loro in difesa di Renesmee contro i Volturi in Breaking Dawn.

