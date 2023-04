Twilight, Nikki Reed convinse il regista a far suonare Robert Pattinson nel film!

Twilight è stato un importantissimo (e controverso) trampolino di lancio per Robert Pattinson. L'attore, oltre alle sue grandi capacità recitative ha un enorme talento come musicista che ha dimostrato anche in Twilight. Nonostante ciò non fu semplice convincere i produttori e il regista di ciò.

Parlando di Twilight Pattinson ha svelato di esser stato quasi licenziato per il modo in cui recitava nel film. Secondo alcuni racconti, la persona che ha convinto la produzione ad inserire alcuni brani dell'attore all'interno della pellicola è Nikki Reed che, segretamente, registrava con il suo computer il collega mentre cantava e suonava la chitarra sul set durante le pause tra le riprese. All'epoca Pattinson, che aveva appena 21 anni, non sembrava molto propenso a voler condividere questo suo talento per il bene del progetto.

La Reed portò la registrazione ai produttori e al regista cercando di convincerli ad introdurre nella colonna sonora e in alcune scene della pellicola i brani scritti e suonati dal collega. Il giorno dopo questa fantomatica presentazione messa in scena dall'attrice, regista e produttori chiesero a Pattinson se fosse disposto a inserire qualche sua canzone all'interno del film e ad inciderle per la colonna sonora ufficiale. Nonostante all'inizio fosse sembrato molto riluttante l'attore accettò, suonando addirittura la celebre ninna nanna dedicata a Bella.

Gli anni sono passati e l'attore ha conquistato la sua meritata fama per ruoli molto impegnati e per collaborazioni con registi di prim'ordine. Nonostante ciò Pattinson ha detto di aver sempre definito strana la storia di Twilight, ironizzando sul lavoro fatto per quella saga. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!