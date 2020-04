Twilight, le location più belle della saga con Robert Pattinson e Kristen Stewart

Da stasera su Italia 1 il venerdì è tutto per la saga di Twilight, fortunato franchise cinematografico con protagonisti Robert Pattinson e Kristen Stewart tratto dai best-seller di Stephanie Meyer

Per l'occasione vi parliamo dei luoghi più incantevoli che fanno da sfondo alla storia di Bella ed Edward, come ad esempio la cittadina di Forks, nello stato di Washington, divenuta un'importante meta turistica per i fan della saga nonostante le riprese in esterna vennero girate in due altre città, e in un caso anche in un altro stato: la prima è Port Angeles, sempre a Washington, dove i fan ancora oggi possono recarsi al famoso ristorante La Bella Italia (luogo dell'appuntamento tra Bella ed Edward), ma anche di Vernonia, in Oregon, dove ad esempio sorge la casa della protagonista.

A proposito di case: per quanto riguarda la famigerata e lussuosa villa di Edward Cullen, sappiate che esiste davvero, anche se non è possibile visitarla in quanto abitata e soprattutto privata. Si trova all'interno del Forest Park, una riserva naturale dello stato dell'Oregon, e sempre in Oregon sgorga la famosa cascata circondata dai boschi protagonista di tantissime sequenze: è all'interno del Silver Falls Park, a Silverston, ma anche in questo caso si tratta di una proprietà privata.

Per altre notizie: proprio questa settimana Kristen Stewart ha compiuto trent'anni, mentre stamattina, che ci crediate o meno, Taylor Lautner è diventato Batman in un video già virale sui social.