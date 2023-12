Twilight, LEGO fa felici i fan: arriva il set della casa dei Cullen!

Una splendida notizia per tutti i fan di Twilight: LEGO ha annunciato i nuovi set e tra le novità in arrivo c'è l'iconica casa in cui Carlisle Cullen vive con i figli Rosalie, Jasper, Edward, Emmett ed Alice!

LEGO ha visionato ben 71 progetti di diversi designer durante la prima fase di LEGO Ideas , approvando uno spettacolare The Botanical Garden e la casa dei Cullen sviluppata da Nick Micheels: Twilight è la saga dark del cuore per gli adolescenti del 2000, ha diviso fazioni di fan tra Team Edward e Team Jacob e non aveva ancora il proprio set LEGO. Adesso anche la saga cinematografica tratta dai romanzi di Stephenie Meyer potrà vantare un proprio set dedicato come altre saghe fantasy, come ad esempio il set LEGO della Stanza delle Necessità di Harry Potter.

Il progetto del designer Micheels che trovate in calce all'articolo comprende il lussuoso edificio dalle grandi vetrate con un piccolo giardino, un lupo mannaro da costruire e le minifigure di Carlisle, Edward, Bella e Jacob. Tuttavia LEGO si è riservato la possibilità di adattare il progetto in base ai propri standard pertanto il design della casa dei Cullen non sarà definitivo.

La storia d'amore tra il vampiro Edward e l'umana Bella ha fatto sognare un'intera generazione: che sia ora di un reboot? Per la regista, Jacob Elordi e Jenna Ortega perfetti per Twilight!