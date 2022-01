Twilight, Kristen Stewart sulla saga: 'Sembrano passati 5 minuti, e ora è su Netflix!'

Kristen Stewart ora è impegnata con Spencer, il suo ultimo film che potrebbe valerle anche un Premio Oscar per l'interpretazione di Lady D., ma un tempo l'attrice arrivava alla fama grazie alla saga di Twilight, che è da poco approdata su Netflix negli Stati Uniti. Ecco cosa ha pensato Stewart rivedendo i film in TV.

"Ho visto che è su Netflix, ed ero tipo 'Oh, è su Netflix', della serie, mi è capitato mentre facevo browsing" ha raccontato ai microfoni di Entertainment Tonight in una recente intervista "E diamine se è stano, perché è qualcosa che sembra così distante nel tempo, ma anche qualcosa che non sia così lontano da me e dalla mia esperienza sul set. Non lo so, da un lato ti viene da dire 'Oh mio Dio sono vecchia' dall'altro 'Ho girato questi film 5 minuti fa e ora è già il decimo anniversario'. E poi tipo 'Wow, tra poco dovrò andare già alla reunion del liceo'".

"È forte, ma... Non ancora realizzo. Non vedo l'ora che una ragazzina di 12 o 15 anni pensi, non lo so... È un po' come quando eri piccolo e vedevi Jimi Hendrix in tv e dicevi ai tuoi quanto era forte. Non che io stia paragonando anche solo remotamente la mia vita a quella di Jimi Hendrix, ma sapete cosa voglio dire quando loro fanno 'Amico, non puoi capire, è così assurdo!'. Ma sì, posso, ero in quel film!" ha poi continuato.

E dire che non manca poi molto a un nuovo anniversario, dato che il decimo anniversario di Twilight fu nel 2018... Come reagirà Kristen Stewart allora?