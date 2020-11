Twilight, Kristen Stewart ha rubato un oggetto di scena dal set: ecco quale

Forse Kristen Stewart sarebbe stata perfetta per Ocean's 8... L'attrice di Twilight avrebbe sottratto un particolare oggetto di scena dal set del film. Curiosi di scoprire quale?

A rivelarlo è Nikki Reed, co-star della Stewart nel franchise tratto dai libri di Stephenie Meyer, e interprete del personaggio di Rosalie Hale, nonché principale "causa" dell'azione della collega.

L'aneddoto in questione riguarderebbe infatti delle scarpe, e nemmeno un paio qualunque: si tratterebbe delle converse indossate da Rosalie durante una delle scene più memorabili di Twilight, la partita di baseball a casa dei Cullen.

Benché non fosse permesso agli attori riportarsi a casa gli oggetti di scena, Reed voleva davvero tenerle come ricordo, così Kristen ha agito per lei: "Kristen, che è una cara amica, le ha prese per me, perché sono un tipo troppo ligio alle regole, non avrei mai potuto rubare nulla dal set!" racconta l'attrice.

"E ricordo che Kristen continuava a dirmi 'Guarda che non è la fine del mondo. Puoi prenderti tranquillamente le tue scarpe'" così la Stewart le prelevò dal set per poi darle alla collega e amica che, ancora oggi, le conserva gelosamente "Non facevo che pensare 'Mamma che figata!'. E le ho ancora!".

A dire il vero, il "bottino" di Kristen Stewart dal set della popolare saga non comprende solo un paio di scarpe: pare infatti che si sia portata a casa anche gli anelli di Bella, come d'altronde avrebbe fatto anche Robert Pattinson con l'intimo di Edward (il futuro Batman ha ammesso in passato di avere la tendenza ad appropriarsi di questo specifico capo d'abbigliamento dopo ogni pellicola).

Che coppia di ribelli! Anche se va detto che, dopotutto, non è mica pratica così inusuale tenersi un ricordino dai propri film (Sì, Chris Hemsworth e Cate Blanchett, stiamo parlando di voi!).