Twilight, Kristen Stewart:'La chimica con Robert Pattinson fu istantanea'

Kristen Stewart racconta di aver capito che Robert Pattinson era il perfetto Edward Cullen sin dalla prima volta che l'ha incontrato. Ripercorrendo la fase di casting di Twilight, Stewart ha spiegato alcuni dettagli su quel periodo e sul suo rapporto con la co-star nella trilogia tratta dai libri di Stephenie Meyer.

Kristen Stewart ha confessato che quando entrambi si sono presentati a casa di Catherine Hardwicke, la regista del film, per affrontare il provino, la chimica tra i due è stata istantanea.



E oltre a leggere il copione, i due avrebbero dovuto anche baciarsi. In un'intervista al New Yorker, Stewart ha dichiarato:"Robert aveva un approccio intellettuale con un mix di 'non me ne frega di questa roba ma devo farla funzionare'. E io pensavo la stessa cosa. Ma eravamo giovani e stupidi".



La chimica tra i due proseguì sul set e sfociò in un amore durato tre anni. L'attrice ripensa a quel momento e spiega:"Quello che ho provato è ciò che dovrebbero provare tutti quelli che interpretano certi ruoli". Stephenie Meyer voleva un'altra star inizialmente per il ruolo di Edward Cullen.

La saga di Twilight ha incassato ben 3 miliardi di dollari in tutto il mondo e lanciò la carriera di entrambi, che diventarono famosi in tutto il mondo. Stewart e Pattinson recitarono nei ruoli di Bella Swan e Edward Cullen in Twilight (2008), The Twilight Saga: New Moon (2009), The Twilight Saga: Eclipse (2010), The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 1 (2011) e The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 2 (2012).



