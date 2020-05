Twilight, Kristen Stewart fu una furia durante la scena di sesso: 'Abbiamo dovuto rifarla'

Con il ritorno in onda di The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte Uno, vi parliamo di una delle curiosità più bollenti relative al film con Robert Pattinson e Kristen Stewart, ovvero la realizzazione della scena di sesso tra i protagonisti Edward e Bella.

La celebre scena di sesso - che potete trovare in calce all'articolo - ha spinto originariamente la MPAA ha conferire al film ricevesse una valutazione R, e la produzione fu costretta a rigirarla e modificarla per farla rientrare nei canoni del PG-13. Secondo quanto rivelato dai soggetti coinvolti in alcune interviste, Robert Pattinson e il regista Bill Condon hanno accusato i modi selvaggi e spinti di Kristen Stewart durante le riprese della sequenza.

Il regista ha detto: "Beh, penso che sia vero. Kristen è stata molto coinvolta. Odio dover seguire i protocolli, ma ci sono delle linee guida da seguire per i rapporti intimi in questi film. Non è che la prima versione fosse esplicita, ma il movimento del corpo dell'attrice suggeriva cose che verso le quali la MPAA si oppone fermamente".

Per prepararsi alla scena Pattinson aveva seguito una dieta ferrea per sei mesi, accompagnata da un regime intenso di esercizi fisici, che allentò solo dopo aver completato la scena. La Stewart, invece, in un'altra intervista dichiarò che fu davvero duro dover rigirare la scena di sesso in luna di miele, ma che alla fine fu ugualmente soddisfatta del risultato finale.

