Twilight, Kristen Stewart ammette: 'Vollero renderlo un film per ragazzini'

Anche i fan più sfegatati non ricorderanno certo Twilight come una saga che facesse della maturità la sua componente principale: la storia di Bella ed Edward era rivolta soprattutto agli adolescenti e ai ragazzi e alle ragazze in giovanissima età, ma secondo Kristen Stewart ci sarebbe stato probabilmente modo di fare di più.

Definito da Stewart stessa un film marcatamente gay un po' di tempo fa, Twilight avrebbe forse potuto vantare un tono medio un po' più adulto secondo l'attrice, che ricorda benissimo come, almeno a suo dire, la produzione abbia insistito per trasporre solo alcuni aspetti della storia scritta da Stephenie Meyer, in modo da renderla adatta a un pubblico di giovanissimi.

"La produzione stava cercando di farne un film per ragazzini" sono state le parole di Stewart, che ha poi aggiunto: "Quando ca**o ridono Bella ed Edward?", a sottolineare l'incompatibilità tra i toni cupi della storia della ragazza e del vampiro e l'intento di edulcorarla per far sì che potesse piacere, magari, anche a un'audience composta da ragazzi e ragazze in età pre-adolescenziale. E voi, cos'avreste preferito? Un Twilight che mirasse ad un pubblico più adulto o, chissà, una versione magari ancora più edulcorata di quella poi arrivata sul grande schermo? Diteci la vostra nei commenti!