Twilight: che fine ha fatto Kellan Lutz, interprete di Emmett Cullen?

Dopo aver debuttato nel 2006 in Stick-It - Sfida e conquista, l'attore e modello statunitense Kellan Lutz è divenuto noto ai più per il suo ruolo nella saga di Twilight, in cui ha vestito i panni di Emmett Cullen. Ma da allora che fine ha fatto l'attore?

Dopo l'uscita di The Twilight Saga - Breaking Dawn: Parte 2 nel 2012, Lutz ha prestato la voce a Tarzan nell'omonimo film d'animazione in 3D sviluppato in Germania. Il suo ruolo più importante è arrivato però nel 2014, quando ha interpretato il protagonista di Hercules - La leggenda ha inizio. Dopo il flop di quest'ultimo, Lutz ha preso parte per lo più a progetti minori (in termini di budget) come Experimenter, Extraction, Soldi, Osiride - il 9° pianeta, Guardians of the tomb e What Men Want - Quello che gli uomini vogliono di Adam Shankman.

Sul fronte televisivo, dopo una breve apparizione nella serie FBI in onda su CBS, l'attore ha ottenuto una parte ricorrente nello spin-off FBI: Most Wanted, la cui seconda stagione è in programmazione proprio in questo periodo negli Stati Uniti (in Italia lo show è inedito).

Di recente, Lutz e la moglie Brittany Gonzales hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia, la piccola Ashtyn Lilly. Qui sotto potete dare un'occhiata al tenero posto condiviso dal neo papà per celebrare la nascita della sua primogenita.

