Twilight, Jennifer Lawrance racconta la sua audizione per il primo film

Twilight è ad oggi considerato un franchise di grande successo, non solo letterario ma anche cinematografico. La saga infatti, nonostante sia stata aspramente criticata negli anni, è riuscita comunque a catturare l'entusiasmo del pubblico garantendosi l'inserimento nella cultura pop di oggi.

La prima pellicola di Twilight è stato realizzato nei primi anni del duemila, più precisamente nel 2008, bisogna quindi tenere conto che all'epoca Jennifer Lawrance non era ancora la così detta "anti-diva" conosciuta ad Hollywood, il cui successo è stato segnato poi da film come Winter's Bone.

Durante una puntata del podcast The Rewatchables, l'attrice ha ricordato di aver perso un ruolo in Twilight. La vincitrice del premio Oscar ha parlato delle difficoltà che ha avuto nell'essere "un'attrice qualsiasi" e su come ciò abbia influito sulle sue chance di avere un ruolo nel franchise sui vampiri, anche se non cova alcun rancore in merito.

"Dopo aver fatto il provino per Twilight mi hanno rifiutata immediatamente. Non mi hanno nemmeno chiamato per dirmelo. Però non sapevo che svolta avrebbe preso la mia vita. Ho partecipato ad Hunger Games, credo tipo, un anno dopo. Quando fai un'audizione e sei un'attrice ordinaria...ti danno solo cinque pagine e dicono 'Fai la scimmia'. Quando il film è uscito ho pensato 'Dannazione'".

A volte quindi non si può mai dire che direzione prenderà la carriera di un'artista dello spettacolo, specie quando si parla di attori.

Se non l'aveste ancora letta ecco la nostra recensione di Twilight. Tra l'altro di recente Kristen Stewart ha parlato della chimica con Robert Pattinson, l'indimenticabile Edward Cullen della saga.