Twilight, Jenna Ortega e Jacob Elordi perfetti per un remake secondo la regista!

La regista di Twilight, Catherine Hardwicke, ha svelato i nomi degli attori che riterrebbe perfetti per un ipotetico remake di Twilight. Nel corso di un'intervista al podcast Watch-a-long, Hardwicke ha convenuto che Jenna Ortega e Jacob Elordi sarebbero i nomi ideali per interpretare Bella Swan e Edward Cullen.

"Voglio dire, è fantastico. Probabilmente oggi sarebbe Edward" ha detto Hardwicke di Elordi. La regista ha aggiunto:"Penso che ci siano molti giovani attori davvero interessanti oggi. Certo, hai appena menzionato Jenna Ortega, è fantastica".



Catherine Hardwicke ha raccontato inoltre di aver incontrato di recente Lewis Tan, che le ha confessato di aver tentato di ottenere la parte di Jacob poi assegnata a Taylor Lautner:"Avrebbe cambiato la vita di chiunque avesse ottenuto quella parte".

La regista aveva confessato anche i dubbi della produzione di Twilight su Robert Pattinson, ritenuto non abbastanza bello per interpretare Edward; inizialmente il favorito per il ruolo era Henry Cavill.



Qualche settimana fa Kristen Stewart ha raccontato di non essere riuscita a non innamorarsi del suo collega di set; l'amore per Robert Pattinson è stato inevitabile sul set di Twilight per la star, interprete di Bella Swan nella saga fantasy diretta da Catherine Hardwicke.



Twilight ha permesso ai giovani Robert Pattinson e Kristen Stewart di diventare famosi in tutto il mondo, anche come coppia nella vita e non solo nel lavoro nei ruoli di Bella ed Edward.