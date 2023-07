Twilight, Jamie Lynn Spears poteva essere Bella? 'Feci il provino dopo Zoey 101'

Erano pochi gli adolescenti che, nel corso del primo decennio dei 2000, non conoscevano Zoey 101: la serie con protagonista una giovanissima Jamie Lynn Spears godette di gran successo tra il 2005 e il 2008, per cui era logica conseguenza il fatto che la nostra si proponesse per un film come Twilight, che proprio agli adolescenti puntava forte.

L'attrice provò infatti a proporsi per un ruolo da protagonista (presumibilmente quello di Bella) nella saga che causò qualche problemino a Kellan Lutz: non sappiamo però quali fossero le reali chance della nostra Jamie Lynn, dal momento in cui la sorellina di Britney Spears dovette rinunciare a causa di una gravidanza inaspettata.

"Quando chiudemmo Zoey avevamo in mente tutte quelle cose tipo: 'Ora andiamo a fare dei film'. Lessi tanti script di cose per cui ero eccitatissima. Come un sacco di ragazzine, però, ero convinta di essere innamorata. E quindi eccomi qui, incinta a 16 anni. Ero così impegnata a pensare a come mettere al mondo un altro essere umano che non mi preoccupavo di provare a capire chi fossi. [...] Tra le altre cose feci questo provino per Twilight, era prima che i vampiri andassero di moda" sono state le parole dell'attrice.

Cosa ne dite? Avreste visto bene Jamie Lynn Spears nella saga con Robert Pattinson e Kristen Stewart? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, vi lasciamo le istruzioni per recuperare la saga di Twilight in streaming.