Twilight: Jackson Rathbone parla dell'eredità del film

Jackson Rathbone, uno dei protagonisti di Twilight, nel corso di una recente intervista ha parlato dell'importanza che il film ha avuto sulla sua carriera e dell'eredità che la saga ha lasciato nella cultura popolare mondiale.

L'attore si è detto particolarmente orgoglioso del retaggio che il film ha lasciato dopo la sua uscita.

"L'eredità di Twilight mi seguirà per sempre, ma almeno è un'eredità che ha avuto un impatto su molte persone. Vedo tutti fan e il modo in cui la passione per questa saga li unisce, in tutto il mondo, e non potrei essere più orgoglioso di farne parte. Incontro molte persone, ancora oggi, che mi chiamano Jasper. All'inizio non mi piaceva, volevo rispondere 'Ehi, sono un attore professionista', ma oggi come oggi vedo solo la gioia nei loro volti e mi sta bene così. Io credo che un attore sia soprattutto un intrattenitore, quindi sono felice di rendere felici le persone. Penso che il lavoro di un intrattenitore sia di dare a qualcuno una tregua dalla loro vita quotidiana. E se sono così appassionati della serie Twilight, va più che bene."

Rathbone ha proseguito: "Proprio ieri volavo da Chicago a New York, e mentre salivo sull'aereo, il ragazzo che caricava le valigie mi ha fatto 'Ehi, ho appena iniziato a guardare The Last Ship, tu sei incredibile!' Alla fine della giornata, questa è l'unica cosa che conta."

L'attore ha concluso riflettendo sull'impatto che il film ha avuto sulla sua carriera. "Avevo circa 22 anni quando ho girato il primo film, venivo principalmente da commedie, ma dopo quei film produttori e registi hanno iniziato ad incasellarmi nel dramma, soprattutto in quelli adolescenziali. Mi considero fortunato a poter scegliere i miei ruoli nel modo più eclettico possibile."