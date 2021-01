Twilight, quanto ha incassato la saga con Robert Pattinson e Kristen Stewart?

Che Twilight sia stato uno dei più grossi successi dell'ultimo ventennio tra le saghe destinate ad un pubblico di adolescenti non lo scopriamo certo oggi: pur non esenti da critiche, Edward e Bella sono entrati a far parte di quel novero di personaggi di cui tutti hanno sentito parlare almeno una volta nella vita.

Ciò grazie sicuramente al successo dei libri ma anche, e forse soprattutto, a quello dei film: la saga cinematografica tratta dai romanzi di Stephenie Meyer ha infatti macinato numeri di tutto rispetto, portando a casa incassi decisamente soddisfacenti ad ogni nuovo capitolo.

Si parte con il primo Twilight, datato 2008, ed i suoi 384.977.804 dollari; ancora meglio fece l'anno dopo il successivo New Moon, che riuscì a portare a casa ben 711.020.081 dollari. Si attesta su cifre simili nel 2010 Eclipse, forte dei suoi 698 milioni di dollari, mentre Braking Dawn - Parte 1 e Breaking Dawn - Parte 2 chiusero rispettivamente con 712 milioni di dollari e, record assoluto per la saga, 829 milioni di dollari.

Insomma, che l'abbiate apprezzata o meno, non si può certo dire che la saga di Twilight sia stata un insuccesso! Nel caso ve lo siate chiesti, comunque, ecco come prosegue la storia di Edward e Bella dopo Breaking Dawn.