Twilight ha ignorato il Cullen più interessante? Ecco di chi si tratta

All'uscita nei cinema Twilight è diventato un piccolo cult nonostante l'accoglienza mista. L'attenzione di tutti, però, si è sempre focalizzata sul triangolo amoroso centrale del film senza dare abbastanza luce ad interessanti personaggi di contorno che avrebbero potuto raccontare molto.

Dall'inizio degli anni 2000 fino al 2010 le storie sovrannaturali con protagonisti vampiri, lupi mannari e ragazzine indifese erano tra gli argomenti preferiti del pubblico medio. Twilight, nonostante avesse ottenuto recensioni miste, riuscì a conquistare il favore degli spettatori ed assicurarsi altri 4 film che diventarono a loro volta dei successi eclatanti al botteghino. Prima del film realmente realizzato, la Paramount aveva pensato ad un altro adattamento di Twilight nel 2004 che però non fu mai realizzato.

La realtà è che Twilight non ha mai dato abbastanza importanza a personaggi che sarebbero stati realmente interessanti da analizzare. La prima è sicuramente Rosalie Hale, interpretata da Nikki Reed. Nonostante all'inizio possa sembrare un personaggio insopportabile a causa del modo in cui, inizialmente, tratta con totale indifferenza Bella, gradualmente il pubblico riesce a comprendere il suo valore e il modo in riesce a gestire le situazioni con forza e determinazione anche da sola. Secondo molti fan sarebbe stato bello vedere il personaggio evolversi meglio ed avere un maggiore spazio all'interno delle pellicole.

