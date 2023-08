Twilight con i filtri di Instagram è la cosa più terrificante che vedrete in vita vostra

Twilight è stata una delle saghe più amate degli anni 2000 e ha segnato, inevitabilmente, una generazione. Ad anni di distanza è diventata una fucina infinita di meme soprattutto riguardo i suoi protagonisti e i personaggi surreali che erano al centro del film.

Mentre la moglie di Taylor Lautner ha ammesso di essere stata per anni "Team Edward", il web negli ultimi mesi sembra aver trovato il suo divertimento principale in alcuni comici "rewatch" di alcune scene particolarmente esagerate del film. Nel corso degli anni la saga è stata inevitabilmente rivalutata soprattutto dopo molte dichiarazioni da parte dei protagonisti che, diverse volte, si sono mostrati leggermente pentiti delle scelte fatte all'inizio della loro carriera.

Sia per Pattinson che per Stewart le cose sono andate sicuramente meglio ma questo non li mette al riparo dai meme di Twitter. Un utente della piattaforma ha utilizzato una scena di Twilight modificandola con i filtri di Instagram e di Snapchat. Il risultato, molto inquietante ma allo stesso tempo esilarante, ha piazzato il video in tendenza su tutti i social in particolare su Tik Tok. Il video ha fatto il giro del mondo ed è stato ricondiviso da fan della saga e non solo.

Ad anni dall'uscita della saga, Scott Eastwood ha ammesso di aver fatto il provino per Edward. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!