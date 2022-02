Twilight, anche la fidanzata di Taylor Lautner confessa: 'Ero Team Edward'

Nel corso di una sua ospitata al The Kelly Clarkson Show, a Taylor Lautner è stato chiesto puntualmente per chi facesse il tifo la sua promessa sposa, Taylor Dome, nel corso della saga cinematografica di Twilight, con cui proprio Lautner è divenuto molto celebre tra il pubblico di adolescenti cui era indirizzato il franchise: e lui spiazza tutti.

Lautner e Dome tra non molto convoleranno a nozze, e l'attore ha dichiarato che la sua bellissima promessa sposa per tutto il tempo in cui la saga cinematografica di Twilight è stata distribuita nelle sale ha fatto il tifo per Edward (Robert Pattinson), acerrimo rivale del suo personaggio Jacob Black, nella lotta per conquistare il cuore di Bella Swan (interpretata come saprete da Kristen Stewart). "Lei era Team Edward, sì è così. Mi ha mentito, ma le perdono questo piccolo errore del suo passato. Adesso è una brava ragazza. Sfortunatamente non era del Team Jacob, ma la amo lo stesso".

L'attore ha poi rivelato che l'amore tra lui e Taylor Dome è stato possibile grazie a sua sorella Makena: "Mia sorella mi ripeteva sempre che un giorno mi avrebbe presentato la mia futura moglie, e io le rispondevo: 'Certo, come no'. Ma un giorno l'ha fatto davvero".

E mentre Lautner sta per convolare a giuste nozze con la sua fidanzata, Robert Pattinson si appresta a debuttare nel The Batman di Matt Reeves, vestendo i panni dell'iconico supereroe DC. Proprio Reeves ha rispedito al mittente le polemiche sul casting di Pattinson come Cavaliere Oscuro, affermando che chi è scontento probabilmente non ha mai visto recitare l'attore nei film dopo Twilight: "A onor del vero ci furono un sacco di persone entusiaste quando annunciammo Rob come protagonista, e sapevo che chi stava esultando evidentemente conosceva il lavoro che Rob aveva fatto dopo la saga di Twilight. Al contrario, ero certo che quelli che protestavano non avevano seguito la sua carriera".