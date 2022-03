Twilight, fan urla team Edward: La reazione di Robert Pattinson è impagabile

The Batman è finalmente nelle sale, e alla premiere del film si sono presentati anche i fan di lunga data di Robert Pattinson, quelli che lo seguono fin dai tempi di Harry Potter e Twilight... E che hanno gridato a tutto volume di essere Team Edward. Guardate la reazione dell'attore.

Robert Pattinson ora è Bruce Wayne a.k.a. The Batman, e presto sarà ricordato così dalla maggior parte delle persone, specialmente dai fan più giovani.

Ma per chi è cresciuto a pane e Harry Potter, nessuno si scorderà che l'attore fu prima Cedric Diggory. E per chi invece ha amato Twilight e aveva una cotta per Edward, difficilmente li vedrete "rinnegare la loro fede".

Quest'ultimo è ad esempio il caso della fan di Twilight protagonista del simpatico video che trovate anche in calce alla notizia. Nel filmato, infatti, la ragazza urla a Robert Pattinson di passaggio sul red carpet di The Batman: "Io sono sempre stata Team Edward!".

L'attore, colto di sorpresa, non nasconde la sua genuina reazione e risponde con una risatina: "Eh eh, forte!".

Nulla di sensazionale, certo, ma per Pattinson dev'essere stato piacevole vedere presenti all'evento anche i fan di lunga data, specialmente visto che la sua co-star Zoë Kravitz non è una fan di Twilight, anzi, non ha nemmeno (quasi) mai visto i film (il primo soltanto, perché la trascinò un'amica).