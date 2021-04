Twilight, Edward e Bella nei poster dell'evento dell'anno... che non accadrà mai!

Lionsgate ha pubblicato sul suo account Instagram due poster di Twilight un po' particolari. Giocando con il nome di location e personaggi, la casa di produzione ha citato l'universo Marvel, adattando due titoli dell'MCU piuttosto noti al mondo cinematografico tratto dal romanzo di Stephenie Meyer. Li trovate in calce alla news.

Nel primo poster si legge Forks: Love & Thunder, con la parola Forks, sede delle location dei film di Twilight nello stato di Washington, che sostituisce Thor nel titolo del prossimo film MCU, Thor: Love & Thunder. Nell'immagine campeggia il viso di Robert Pattinson nel ruolo di Edward Cullen, insieme ad altri personaggi della saga.



Nel secondo poster invece domina invece il personaggio di Alice Cullen, interpretato da Ashley Greene, in un'immagine molto simile al precedente, che storpia il nome di una serie tv Marvel molto apprezzata, WandaVision, in Alice Vision.

L'account Instagram di Lionsgate spiega ironicamente nella didascalia che si tratta di poster dell'evento dell'anno... che non accadrà mai! Con tanto di scritta ironica che anticipa che il film non uscirà mai nei cinema e su Twilight+.

