Twilight: Eclipse, uno shockante video con Kristen Stewart fa impazzire i fan

Nelle ultime ore uno shockante video del making of di Twilight: Eclipse sta facendo il giro del web grazie al social Tik Tok e moltissimi fan della saga sui vampiri sgranano gli occhi increduli: chi l'avrebbe immaginato che quella scena con Kristen Stewart e Taylor Lautner fosse così nella realtà.

Gli effetti speciali sono il migliore amico di registi e produttori, soprattutto quando si parla di film fantasy o fantascientifiche, e grazie al CGI negli anni queste tecniche hanno fatto passi da gigante.

Una particolare clip dal dietro le quinte di Eclipse, che potete trovare in calce, mostra infatti come Lautner e la Stewart abbiano girato la scena in cui la ragazza accarezza la testa dell'amico nella sua versione "mostruosa".

Quello che non ci aspettavamo era che per aiutare l'attrice nella recitazione e nella percezione dello spazio l'amico e collega fosse presente sul set in prima persona e che si facesse accarezzare la testa come il più docile dei cuccioli: Il video è diventato immediatamente virale e in poco tempo ha raggiunto il milione di like.

Solo qualche settimana fa abbiamo scoperto il motivo della rottura tra i protagonisti di Twilight Robert Pattinson e Kristen Stewart e persino dell'imbarazzante scena di sesso sul set di Twilight, che comportò non poche difficoltà e che il regista fu costretto a girare più volte.