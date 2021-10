Twilight: Eclipse, quando un giovane Robert Pattinson si prendeva gioco... Di Batman!

All'epoca di Twilight in pochi avrebbero puntato su Robert Pattinson per il futuro: il ruolo di Edward Cullen è stato per molti anni una vera e propria croce per la futura star di Tenet, che oggi si ritrova però ad avere in uscita un film che lo vedrà nei panni di un certo supereroe che già in quegli anni fu oggetto delle attenzioni del nostro.

Stiamo parlando di Batman, protagonista del prossimo film di Matt Reeves che vedrà proprio il buon Robert nei panni del giustiziere mascherato di Gotham. Prima che cominciate a mettere in dubbio la vostra memoria, però, preferiamo sollevarvi da ogni dilemma esistenziale: no, in nessun film di Twilight viene menzionato il povero Bruce Wayne.

La frase di cui parliamo è presente, infatti, nei contenuti speciali dell'edizione DVD di Eclipse: durante il suo commento al film, infatti, Pattinson si lascia andare ad un irriverente paragone proprio tra il suo Edward e il supereroe DC, entrambi accomunati dalla capacità di apparire dal nulla all'improvviso. Che l'esperienza da vampiro abbia dotato al nostro Robert anche un accenno di preveggenza? Chi può dirlo! Quel che è certo è che la frase sembra aver portato decisamente fortuna all'attore di Edward Cullen. Per saperne di più, comunque, qui vi lasciamo la nostra recensione di Eclipse.