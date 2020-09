Twilight: Eclipse e la parrucca di Kristen Stewart, tutte le curiosità sul film

Questa sera su La5 torna in onda The Twilight Saga: Eclipse, il terzo film tratto dalla saga fantasy di Stephenie Meyer con protagonisti Kristen Stewart e Robert Pattinson. A seguire, potete trovare tutte le curiosità e retroscena sul film che abbiamo raccolto per voi.

Per il ruolo di Riley, interpretato nel film da Xavier Samuel, la sceneggiatrice Melissa Rosenberg ha suggerito il nome di Channing Tatum. Secondo alcune voci, inoltre, per lo stesso personaggio è stato considerato anche Tom Felton , il Draco Malfoy della saga di Harry Potter.

, il Draco Malfoy della saga di Harry Potter. Kristen Stewart ha ricevuto il suo diploma di scuola superiore una settimana prima di girare la scena del diploma di Bella.

Durante le riprese Kristen Stewart ha dovuto indossare una parrucca . Questo perché era stata costretta a tagliersi i capelli per girare The Runaways.

. Questo perché era stata costretta a tagliersi i capelli per girare The Runaways. Eclipse è il libro della serie preferito da Taylor Lautner.

Ingaggiata inizialmente per vestire i panni di Victoria, Rachelle Lefévre ha abbandonato il film per i suoi impegni nel film La versione di Barney. Il ruolo è poi andato a Bryce Dallas Howard.

Anche il ruolo di Leah ha visto diverse pretendenti. A quanto pare, la produzione hanno preso in considerazione anche Miranda Kerr e Vanessa Hudgens.

