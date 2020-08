Twilight, altri due libri in arrivo dopo Midnight Sun? Parla Stephenie Meyer

A quanto pare il mondo di Twilight è ancora tutto da scoprire: dopo Midnight Sun, l'autrice della saga, Stephenie Meyer, avrebbe in cantiere altri due libri ambientati in quell'universo.

Nelle librerie internazionali l'ultimo libro di Stephenie Meyer dedicato al mondo di Twilight, Midnight Sun ha già fatto il suo debutto in cima alle classifiche dei besteller (nonostante i pareri contrastanti sulla sua qualità), mentre qui in Italia dovremo aspettare il 24 settembre per trovarlo in libreria.

Intanto, però, durante un'evento promozionale virtuale del libro per la catena di librerie americana Books-A-Million, la scrittrice ha fatto sapere di avere in mente ancora un paio di volumi ispirati dalla saga vampiresca.

"Ci sarebbero credo altri due libri ambientati in quel mondo che vorrei scrivere. Ho già un'otline per entrambi, e ho scritto il primo capitolo di uno dei due, quindi le idee ci sono. Ma non sono ancora pronta per farlo adesso, vorrei fare [prima] qualcosa di nuovo" risponde quando le chiedono di possibili spin-off, come potete vedere anche nel video in calce alla notizia.

In quanto all'argomento delle potenziali aggiunte alla saga, sembra essere certo solo che non verranno raccontati dal punto di vista di Edward, poiché scrivere dalla sua prospettiva "mi mette davvero ansia", raccontava l'autrice in una precedente intervista.

Secondo voi chi potrebbero essere i protagonisti dei nuovi libri? E ne potranno derivare altrettanti film? Fateci sapere le vostre idee.