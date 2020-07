Twilight, ecco la data di uscita italiana del nuovo libro Midnight Sun

La saga di Twilight è destinata a continuare, se non al cinema sicuramente in libreria: qualche mese fa è stato infatti annunciato l'arrivo di Midnight Sun, nuovo romanzo che racconterà la vicenda dal punto di vista di Edward e che arriverà negli Stati Uniti il prossimo 4 agosto.

La pubblicazione del libro, che ovviamente ha subìto dei ritardi a causa del coronavirus (ma non solo, poiché una copia di lavorazione del file era stata diffusa illegalmente in rete), adesso è stato confermato per l'inizio del prossimo mese negli USA, ma Fazi ha anche annunciato la data per la versione italiana: i fan del Bel Paese, dove la saga originale ha venduto un totale di oltre 5 milioni di copie, dovranno aspettare il 24 settembre prossimo per poter mettere le mani sulla loro copia tradotta.

Per l'occasione l'editore ha lanciato una campagna di prenotazioni che metterà in palio anche un incontro esclusivo con l'autrice, previsto in diretta video streaming il 18 agosto per due fortunati vincitori.

Stephenie Meyer ha commentato: "Spero che questo libro dia ai miei lettori la possibilità di vivere per un po’ in un mondo immaginario. Non posso dire quanto ho apprezzato la loro pazienza e il loro supporto durante gli anni che mi sono stati necessari per finire Midnight Sun".

