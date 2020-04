Twilight, countdown sul sito di Stephanie Meyer: di che si tratta?

Stephanie Meyer sa come accendere la curiosità dei propri fan: l'autrice di Twilight ha infatti catturato l'attenzione di tutti i suoi fan tramite il suo sito ufficiale, sul quale appare da qualche ora qualcosa che ha messo in allarme tutti i visitatori.

Si tratta di un countdown che, nel momento in cui vi stiamo scrivendo, segna ancora 3 giorni, 17 ore, 40 minuti e qualche secondo alla sua scadenza, che ci conduce quindi dritti alle 8:30 di mattina (per l'East Coast americana, ovviamente) del prossimo 4 maggio.

Non ci sono dati ulteriori indizi, se non un link che ci conduce al profilo Twitter di Fickle Fish Films, la compagnia cinematografica di cui Meyer è co-fondatrice e che si occupa della produzione dei film di The Host e Austenland.

Da qui, in realtà, possiamo cominciare ad ipotizzare una spiegazione a tutto ciò: il 4 maggio, infatti, l'autrice potrebbe annunciare qualche importante novità relativa proprio a The Host, il film tratto dall'omonimo libro di Meyer. Il cielo stellato che appare come sfondo potrebbe in effetti essere un ulteriore indizio, avendo gli alieni parecchio a che fare con la trama del film e del libro.

