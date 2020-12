Twilight, cosa succede in Breaking Dawn Parte 2? Guida al film con Robert Pattinson

In attesa di novità su un eventuale adattamento di Midnight Sun, facciamo un passo indietro per ripercorrere gli eventi di Twilight: Breaking Dawn - Parte 2, capitolo finale dell'amatissima saga tratta dai romanzi di Stephen Meyer.

La pellicola inizia con il risveglio di Bella, trasformata in vampira da Edward dopo che ha partorito la piccola Renesmee sul finale di Breaking Dawn - Parte 1. Proprio la bambina è l'elemento scatenante del caos che porterà alla conclusione della storia: Renesmee viene infatti notata da Irina, una vampira della congrega dei Denali che credendola una "bambina immortale" la denuncia immediatamente ai Volturi.

A questo punto entra in gioco Alice, che in seguito ad una visione avverte i Cullen di tenersi pronti per una visita dei Volturi. La famiglia decide dunque di affidarsi ad una schiera di testimoni che garantiscano per l'identità della bambina, tra cui il Clan Egizio, il Clan Irlandese e il Clan di Denali. Insieme a loro si schierano anche i Licantropi, i quali hanno aderito ad una tregua con i Cullen per via dell'imprinting tra Jacob e Renesmee.

Nel frattempo Alice e Jasper spariscono senza dare spiegazioni, lasciando a Bella l'indirizzo di un avvocato che può creare dei documenti falsi per Jacob e la piccola nel caso in cui lo scontro con i Volturi si rivelasse inevitabile.

Arrivati al tanto atteso giorno del confronto, i Volturi si presentano insieme a tutta la loro guardia per fronteggiare i Cullen, questi ultimi affiancati dai Licantropi. Nonostante il ritorno di Alice e Jasper, che forniscono una prova schiacciante della vera natura di Renesmee grazie alla presenza del vampiro centenario Nahuel, i Volturi non sono convinti e partono all'attacco.

Dopo uno scontro che porta a numerose vittime - tra cui Jasper, diversi lupi e Carlisle - che si chiude con il trionfo di Edward e Bella, scopriamo che in realtà non è accaduto niente: quella a cui abbiamo assistito è solamente una visione che Alice ha condiviso con Aro, che messo di fronte alla prospettiva della sua stessa morte decide di rinunciare.

Sul finale, Bella apre finalmente la propria mente a Edward permettendogli di entrare nei suoi pensieri e vedere la loro storia d'amore attraverso i suoi occhi. Sulle note di A Thousand Years, la coppia si prepara a passare l'eternità insieme.

