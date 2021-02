Twilight, cos'è l'Apotamkin? Tutto sull'orrendo mostro nominato nel primo film

Stephenie Meyer ha attinto a piene mani dal mondo delle creature mitologiche per il suo Twilight: tra vampiri e lupi mannari, la scrittrice ci ha regalato la sua versione di alcune delle creature più temute della storia, concedendosi anche il lusso di nominarne qualcuna meno conosciuta e, chissà, magari scartata durante la stesura del libro.

Come qualcuno ricorderà, ad esempio, nel corso del primo film la nostra Bella comincia a cercare informazioni su ogni tipo di creatura mitologica dal sangue freddo, allo scopo di svelare il mistero di Edward e della sua famiglia: così facendo il personaggio di Kristen Stewart s'imbatte nella descrizione di tale Apotamkin. Ma di cosa si tratta?

L'Apotamkin altro non è che una creatura facente parte della mitologia delle popolazioni native americane: si tratta di un mostro marino di enormi dimensioni e dotato di terribili zanne, con le quali è solito sfamarsi di bambini. Non solo: secondo alcune versioni, l'Apotamkin sfoggerebbe dei lunghi capelli rossi e prenderebbe di tanto in tanto le sembianze di una donna, allo scopo di attirare a sé la sfortunata vittima di turno.

Tutto sommato un vampiro potrebbe risultare addirittura rassicurante al confronto, non trovate?