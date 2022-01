Twilight: nel copione originale Bella combatteva vampiri a colpi di fucile a pompa

Dopo il commento di Kristen Stewart riguardo Twilight su Netflix, si torna a parlare della fortunata, almeno dal punto di vista commerciale, serie di film basata sui romanzi paranormal romance di Stephenie Meyer.

Difatti, la saga di Twilight è stata sicuramente capace di riscuotere un grande successo al botteghino, ma, al contempo, anche di dividere ampiamente critica e pubblico riguardo la qualità delle pellicole. In particolare, una delle critiche più frequenti riguardava il carattere troppo passivo di Bella Swan, la protagonista interpretata da Kristen Stewart.

Ebbene, Mark Lord, il primo sceneggiatore interpellato per adattare Twilight per il grande schermo, è da poco intervenuto in tal merito al podcast The Big Hit Show. In tale sede ha rivelato che nella prima versione del copione Bella sarebbe dovuta essere molto più energica e avrebbe dovuto usare un fucile a pompa per combattere i vampiri. Infatti, l'intenzione era quella di creare una storia maggiormente action per attirare il pubblico maschile, per paura di perderlo a causa della centralità della storia d'amore nel film. Come sappiamo, le cose sono andate diversamente nell'adattamento definitivo di Melissa Rosenberg, più fedele alla natura romantica della serie letteraria.

Qui di seguito potete leggere le dichiarazioni di Lord più nel dettaglio: "Volevo che Bella fosse un personaggio femminile un po' più forte rispetto a semplicemente fantasticare attorno questo ragazzo... Non volevamo un personaggio indifeso come una "tartaruga capovolta sul dorso". Volevo che quella ragazza sparasse ai vampiri. Volevo che facesse un po' di casino".

Voi cosa ne pensate di questa versione dello script? Sarebbe potuta essere più accattivante di quella che abbiamo visto al cinema? Fatecelo sapere nei commenti. Inoltre, parlando di Kristen Stewart, vi consigliamo di dare una letta alla nostra recensione di Spencer, che la vedrà protagonista nei panni di Lady Diana.