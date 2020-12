Twilight, come prosegue la saga dopo Breaking Dawn?

La storia d'amore tra Edward e Bella narrata nei film di Twilight ha fatto sognare una generazione di fan che ancora oggi non manca mai di mostrare tutto il proprio affetto nei confronti della saga ideata da Stephenie Meyer. Da Breaking Dawn - Parte 2, comunque, è passato un po' di tempo: ricordate come si concludeva l'ultimo film del franchise?

Nel caso in cui abbiate bisogno di rinfrescarvi la memoria, vi basterà sapere che si tratta del più classico dei lieto fine: dopo tante avventure e momenti drammatici Bella ed Edward sono finalmente in totale sintonia, con la ragazza che permette al vampiro di entrare nei suoi pensieri e si prepara una volta per tutte a dar via alla vita eterna insieme a lui.

Ad oggi ciò è tutto quanto sappiamo sui nostri: la cronologia della storia di Twilight si ferma a Breaking Dawn, con il solo Midnight Sun (il nuovo libro dato alle stampe da Meyer) a farci incontrare nuovamente i due innamorati facendoci compiere, però, un salto nel tempo che ci porta agli inizi della nostra storia. Il libro non fa altro, infatti, che tornare al principio narrandoci la storia vista stavolta dagli occhi non più di Bella, bensì di Edward.

Non è escluso, comunque, che in futuro Meyer possa decidere di ampliare ulteriormente il suo universo raccontandoci il futuro di Bella ed Edward dopo gli eventi di Breaking Dawn. Nell'attesa, ecco tutte le differenze tra i film e i libri di Twilight.