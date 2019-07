Twilight, la casa di Bella è disponibile per l'affitto grazie ad Airbnb

Qualora aveste sempre sognato di vivere nella casa di Bella Swan, beh, da oggi potete farlo: a quanto pare, infatti, la struttura utilizzata per le riprese della saga di Twilight con Kirsten Stewart e Robert Pattinson può essere affittata tramite Airbnb.

Con $330 a notte da qualche tempo è possibile soggiornare nella grande casa della protagonista: fornita di ben cinque camere da letto, cinque letti e un bagno, la struttura può ospitare un massimo.

Si trova nel quartiere centrale di Saint Helens, sulla strada per Portland: la dimora è stata il set di molte scene della saga di Twilight, ma principalmente è stata vista nel primo capitolo della serie datato 2008.

La notizia segue la messa in vendita della casa in cui si verificarono gli eventi che ispirarono il primo The Conjuring: la fattoria è stata acquistata da una coppia, tali Cory e Jennifer Heinzen, che contrariamente ai precedenti proprietari sono piuttosto affascinati dalla storia dell'abitazione; il loro obiettivo a quanto pare è quello di ristrutturarla e trasformarla in un'attrazione turistica per i fan del macabro e del sovrannaturale.

Per altre informazioni, rivivete la carriera di Robert Pattinson in vista di The Batman: il co-protagonista di Twilight, come sappiamo, vestirà i panni di Bruce Wayne nell'atteso film scritto e diretto da Matt Reeves, in uscita a giugno 2021.