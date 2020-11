Twilight, buon compleanno! I fan festeggiano i 12 anni della saga di Bella ed Edward

Passa il tempo, ma gli amori di gioventù non si dimenticano facilmente: così è per i fan di Twilight, che a 12 anni dall'uscita del primo film riservano sempre un posto nel cuore alla storia di Bella ed Edward e non perdono occasione per dimostrarlo.

12 anni, dicevamo: già, perché proprio il 21 novembre del 2008 il primo film della saga tratta dai libri di Stephenie Meyer arrivava nelle sale cinematografiche: era l'inizio di qualcosa a cui tanti adolescenti, ma non solo, si sarebbero immediatamente affezionati e che avrebbe trovato conclusione soltanto 4 anni dopo con Breaking Dawn - Parte 2.

I fan, dicevamo, non dimenticano la saga che lanciò le carriere di Robert Pattinson e Kristen Stewart: "Buon compleanno film di Twilight!", "Buon 12esimo compleanno al film da cui cominciò tutto", "12 anni fa usciva Twilight", "Hey Edward, crederesti mai che oggi sono 12 anni dall'uscita del primo film di Twilight?" sono alcuni dei messaggi che è possibile trovare in queste ore su Twitter.

Un amore a cui, comunque, qualcuno continua a guardare con sospetto: recentemente la scrittrice Stephenie Meyer ha risposto a chi accusava Bella di essere un cattivo modello per le fan; per festeggiare questo compleanno, intanto, ecco 7 curiosità sul primo film di Twilight.