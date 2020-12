Twilight: Breaking Dawn, tutte le differenze tra i film e il romanzo originale

Come accaduto per le saghe di Harry Potter e Hunger Games, il capitolo finale della serie letteraria di Twilight, Breaking Dawn, è stato trasposto sul grande schermo in due parti arrivate nelle sale rispettivamente nel 2011 e 2012.

Nonostante un minutaggio totale di gran lunga superiore rispetto agli adattamenti precedenti, tuttavia, entrambi i film presentano delle importanti differenze rispetto al materiale originale scritto da Stephenie Meywe. Vediamo insieme le principali:

Breaking Dawn - Parte 1

Nei libri Jacob riceve l'invito al matrimonio di Edward e Bella alla fine di Eclipse, mentre nei film accade all'inizio della prima parte di Breaking Dawn.

In origine, l'incubo di Bella sui Volturi coinvolge solamente lei e il bambino. Nel film invece Bella sogna anche Edward e la sua famiglia.

Durante il matrimonio del libro Bella è vestita di blu, nel film invece indossa un abito color crema.

La parte di Rio de Janeiro nel romanzo è solo di passaggio per il viaggio verso est. Nella pellicola Bella e Edward si godono i festeggiamenti nel centro della città.

Nel libro Bella scopre di essere incinta 17 giorni dopo il matrimonio, mentre nel film passano 40 giorni.

Jacob e Seth nel film parlano normalmente in forma umana, e non telepaticamente come nel romanzo.

Breaking Dawn - Parte 2

Dopo la trasformazione in vampiro, nel libro Bella indossa un abito blu con un paio di tacchi. Nel film invece è a piedi nudi.

Sempre poco dopo la trasformazione, gli occhi di Edward nel romanzo sono ancora neri. Nella pellicola invece i suoi occhi sono dorati.

Nel libro Bella fa notare a Edward che condividono la stessa temperatura corporea, mentre nel film avviene il contrario.

Renesmee nel libro cresce fino a diventare una bambina in grado di camminare da poco. Nella pellicola invece la vediamo crescere molto di più.

La battaglia finale dell'adattamento cinematografico è molto più ricca di azione e violenza rispetto alla controparte cartacea.

I vampiri francesi Henri e Yevette nel libro non esistono.

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo ai significati dei titoli della saga di Twilight e alle differenze tra il film e il romanzo di Eclipse.