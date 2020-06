Twilight, Anna Kendrick sbotta contro Entertainment Weekly: 'Ancora con questa me**a?'

Pochissimi giorni fa, in un'intervista con Vanity Fair, Anna Kendrick ricordava "la traumatica esperienza sul set di Twilight" dovuta alle terribili condizioni meteo della zona di Portland, in Oregon, dichiarazioni che sono state riportate da Entertainment Weekly con un titolo decisamente clickbait - a detta dell'attrice.

Questo l'ha fatta davvero infuriare, soprattutto perché - secondo il suo punto di vista, condivisibile - quel titolo sembra anticipare delle dichiarazioni di altro tipo relative all'esperienza generale sul set del film con Robert Pattinson e Kristen Stewart, che però non sono arrivate se non in chiave totalmente ironica.



Letto l'articolo su EW, allora, la Kendrick non ci ha pensato due volte a esporre l'outlet, il pezzo e il relativo articolo agli occhi dei suoi follower via twitter, scrivendo abbastanza seccata: "Oh. Pensavo avessimo smesso nel 2014 di pubblicare merda come 'attrice fa una stupida battuta sul tempo gelido ma noi la trasformiamo comunque in clickbait'. Tutto bene, sì?". Il tono tra il caustico e il sarcastico traspare in modo abbastanza deciso dal commento, non trovate?



Voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con l'attrice? È giusto il suo sbotto per il titolo di EW? Diteci la vostra nei commenti in calce alla notizia.



